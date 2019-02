Deel dit artikel:













Nagengast 'superblij' met WK-zilver: 'Niet meer verwacht' Fleur Nagengast toont het zilver (foto: Telenet Fidea Lions)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast kan haar geluk niet op met haar zilveren medaille bij het WK veldrijden voor vrouwen onder de 23 jaar. De rijdster uit Beilen moest de overwinning aan Inge van der Heijden laten. Favoriete Ceylin Del Carmen Alvarado werd derde.

"Ik ben heel blij met het zilver. Vooraf had ik voor een podiumplek getekend. Na de start had ik deze medaille niet meer verwacht", aldus Nagengast. De talentvolle Drentse kwam in de eerste ronde namelijk twee keer ten val. "Gelukkig kon ik in de laatste twee rondes aansluiten. Vanaf dat moment heb ik het initiatief genomen en ben ik naar de kop gegaan, maar Inge en Ceylin vlogen mij nog voorbij."



Nagengast leek genoegen te moeten nemen met de derde plek, maar in de slotfase nam ze Del Carmen Alvardo alsnog te grazen. "Ik denk dat het beste er bij haar wel af was", zegt Nagengast. "En ik wilde natuurlijk liever tweede dan derde worden. Ik ben superblij dat het is gelukt."



Rustperiode

Nagengast heeft in de komende weken nog drie wedstrijden op haar programma staan. "Daarna is het tijd voor een rustperiode. Dan ga ik even andere dingen doen dan fietsen. De batterij opladen en dan op naar het wegseizoen."