Veel succes voor Drentse clubs in 1F

VOETBAL - Na een hele lange winterstop voor de Drentse eersteklassers door de slechte weersomstandigheden, mochten de meeste ploegen dit weekend de wei weer in. Alleen Nieuw Buinen moet nog even geduld hebben. De wedstrijd van de hekkensluiter van 1F tegen GRC Groningen werd afgelast.

Uitslagen zondagvoetbal

Roestig Hoogeveen in slotfase langs Be Quick 1887

MSC boekt tegen RKHVV eerste overwinning van 2019

WKE-spits Bakker met de hak heer en meester

Verliezend Alcides baalt van arbitrage

De lange winterstop heeft de Drentse ploegen blijkbaar goed gedaan. Drie clubs grepen de volle buit, één speelde gelijk.De amateurs van Emmen weken vanmiddag uit naar het kunstgrasveld bij de buren op De Oude Meerdijk. Daar wachtte het Friese Bergum als tegenstander.Emmen kende weinig moeite met de nummer zeven van de eerste klasse F. In de 41e minuut vond Jordy Gierveld voor het eerst het net. Na een uur spelen verdubbelde hij ook de score. Vlak voor het eindsignaal verzorgde Patrick Eberhard de 3-0. Snel daarna maakte Bergum nog een doelpunt. Daarmee eindigde de stand in 3-1.VKW ontving in Westerbork de amateurs van Heerenveen. Het verschil op de ranglijst bedroeg voorafgaand aan de wedstrijd één punt. De Borkers speelden echter een duel minder. In de vijftiende minuut kwam VKW op voorsprong. Wouter Baardink schoot de bal in het net. Drie minuten later werd het 2-0 via Frank Giesselbach. Met die stand gingen beide ploegen de rust in.Het publiek moest ondanks de twee snelle doelpunten lang wachten op meer treffers. In de 85e minuut deed Heerenveen nog een duit in het zakje. Han van Dijk benutte en penalty namens de Friezen.Stadspark en GOMOS sloten het eerste bedrijf van hun onderlinge confrontatie doelpuntloos af. In de 54e minuut kreeg de wedstrijd in het geval van de equipe uit Norg een positieve wending. Stadspark kwam na een rode kaart met tien man te staan. Een kleine twintig minuten later profiteerde GOMOS van het numerieke overwicht. Robert Elsinga schoot de Drenten naar een 0-1 voorsprong. In de 78e minuut verdubbelde Ronald Sloots via een strafschop de score.In blessuretijd zette GOMOS de kers op de taart. Jannes Siegers schoot de 0-3 binnen.SVBO kwam op bezoek bij FVC uit Leeuwarden al vroeg op voorsprong. De gasten hadden nog geen minuut nodig om de 1-0 binnen te werken. FVC kopieerde dit scenario in de tweede helft. De Leeuwarders kwamen in de 46e minuut op 1-1. Tien minuten later nam SVBO toch weer de leiding, maar de ploeg van trainer Marc Hegeman kreeg in de 65e en 70e minuut doelpunten tegen. In de 83e minuut bepaalde SVBO de eindstand op 3-3.