Verliezend Alcides baalt van arbitrage

VOETBAL - Alcides heeft de tweede nederlaag van 2019 geslikt. De ploeg van trainer Wilko Niemer hield een kater over aan de uitwedstrijd tegen AWC: 3-2.

Alcides kwam in de eerste helft op achterstand. Dani Lohman tekende na de pauze voor de gelijkmaker. Een omstreden penalty en een buitenspelgoal deden Alcides daarna de das om. De 3-2 van Ryan Luyckx was uiteindelijk slechts goed voor de statistieken."Mijn ploeg speelde hartstikke goed, maar we hebben verloren van de arbitrage", zegt Niemer. "Zelfs de spelers van AWC gaven toe dat het geen penalty was. Het was simpelweg een schwalbe. En hun derde doelpunt werd gemaakt vanuit een buitenspelpositie.""Het is bijzonder jammer dat we de punten zijn misgelopen, want we komen heel goed uit de winterstop", gaat Niemer verder. "De teamgeest is uitstekend en ons voetbal zorgt voor veel complimenten. Maar daar heb je aan het einde van het seizoen natuurlijk weinig aan."Door de zure nederlaag zakt Alcides van de vijfde naar de zevende positie in de Hoofdklasse A. De Meppelers waren dit kalenderjaar ook al begonnen met een verliespartij. Thuis tegen RKZVC ging Alcides in extremis onderuit (1-2). Daarna werd voor eigen publiek wel gewonnen van De Bataven (2-1).Achilles 1894 heeft een kans laten liggen om een mooie sprong op de ranglijst te maken in de Hoofdklasse A. De Assenaren speelden doelpuntloos gelijk op bezoek bij Purmersteijn. Na zestien duels staat Achilles op de dertiende plaats. Bij een zege was de formatie van coach Paul Weerman gestegen naar de tiende positie.