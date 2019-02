Hoofdofficier OM Noord-Nederland voor rechter na verkeersfout

De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland, Gert V., moet deze week voor de strafrechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht twee jaar geleden een fietser te hebben aangereden in Zwolle na een voorrangsfout van zijn kant. Hierbij liep het vrouwelijke slachtoffer onder meer een gebroken enkel op.

V. (43) spreekt van een 'ongelooflijk vervelende gebeurtenis', meldt NRC . Volgens de verdachte had hij de fietser niet goed gezien. "Ik reed stapvoets door Zwolle, maar had kennelijk de ruiten van mijn auto niet goed schoongemaakt, waardoor ik de fietser niet zag.”De hoofdofficier van justitie is nog wel in functie. Volgens een woordvoerster van het OM is dat omdat er geen sprake van opzet is. "Het betreft een verkeersongeval. Bij een veroordeling bekijkt het OM wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn.”De zaak tegen V. dient voor de rechtbank in Amsterdam, omdat die in deze zaak als meest onafhankelijk wordt gezien.