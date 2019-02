Drentse pleegouders doen mee aan onderzoek: problemen jeugdzorg zwaarder

De problemen in de jeugdzorg zijn zwaarder geworden. Dat zegt zestig procent van de ondervraagde pleegouders naar aanleiding van onderzoek van het tv-programma De Monitor. Hiervoor zijn driehonderd pleeggezinnen uit Drenthe, Groningen, Overijssel en Zeeland ondervraagd.

Bijna de helft van de pleegouders zegt dat de gedragsproblemen bij sommige kinderen der mate groot zijn, dat ze de zorg niet aan kunnen. Dit zou komen door een tekort aan ondersteuning van buitenaf, meldt de NOS Deskundigen stellen in het programma dat kinderen die dergelijke gedragsproblemen hebben, te snel in een pleeggezin worden geplaatst. Peer van der Helm, specialist op het gebied van jeugdzorg: "Als iemand naar het ziekenhuis wordt gebracht wordt er altijd goed gekeken wat de situatie van die persoon is. Waarom gaat dat ook niet zo als een kind uit huis wordt geplaatst?"Pleegouders komen hierdoor geregeld voor verrassingen te staan. Zij zijn niet goed voorbereid op de problemen die het kind heeft. 45 procent van de plaatsing in Nederland wordt vroegtijdig beëindigd, een zogenoemde 'breakdown'.Jeugdzorg Nederland zegt dat er hard wordt gewerkt om het aantal 'breakdowns' terug te dringen en de uitval van pleegouders te verminderen.