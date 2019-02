Kunsgrasvoetbal en heerlijke goals in Onze Club

VOETBAL - In de vierde aflevering van Onze Club in 2019 hebben we vier duels die op kunstgras werden gespeeld. Dat had natuurlijk alles te maken met de winterse omstandigheden van de afgelopen week.

De uitzending van Onze Club

Het mooiste affiche was zonder twijfel het duel dat vanmiddag werd gespeeld in Hoogeveen, vv Hoogeveen - Be Quick 1887: de noordelijke kraker in de hoofdklasse A. Voor Hoogeveen was het de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar.In diezelfde hoofdklasse waren we bij MSC. De Meppeler club ontving hekkensluiter RKHVV. Na twee nederlagen was het de hoogste tijd voor de formatie van Berry Zandink om weer eens te winnen.Als ACV mee wil blijven doen om de titel in de hoofdklasse B op zaterdag dan moest er gisteren gewonnen worden van Buitenpost.Ook in de uitzending van Onze Club twee duels uit de derde klasse. In de zaterdag 3e klasse D ontving vv Hoogeveen - ZZVV uit Zuidwolde en in de zondag 3e klasse C speelde WKE'16 tegen buurman Weerdinge.