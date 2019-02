De weg op vanmorgen? Kijk uit voor gladde wegen!

Ga je de weg vanmorgen op? Houd dan rekening met gladheid. Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen in de provincie. De waarschuwing duurt tot en met 10.00 uur vanmorgen.

Volgens weerman Roland van der Zwaag wordt het vandaag een 'koude waterdag'. Vanmorgen kan de zon zich nog even laten zien, maar rond een uur of elf verdwijnt die achter de wolken. "In de middag krijgen we neerslag, in de vorm van regen en later ook natte sneeuw", aldus Van der Zwaag.