Boksvereniging haalt 500 euro op voor Rudi Lubbers

De Boksvereniging Assen heeft ruim 500 euro opgehaald voor bokslegende Rudi Lubbers. De 73-jarige Lubbers leeft, samen met zijn vrouw, onder erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije.

Oprichter Jack Bos van de Asser boksvereniging zette een inzamelingsactie voor Lubbers op touw."We hebben zaterdag een bericht op Facebook gezet en vanmorgen zaten we op 530 euro. Voor een weekend vind ik dat al knap. We gaan door tot volgend weekend en dan stoppen we ermee", aldus Bos. Een streefbedrag heeft Bos niet."Ik heb bedragen gekregen van 1,50 euro tot 50 euro per persoon. Maar zo'n klein bedrag is net zo leuk als zo'n heel groot bedrag." Onder de mensen die een donatie doen zijn veel boksliefhebbers en vaak mensen van de Asser boksvereniging zelf.Maar er zijn uitzonderingen. "Ik had vanmorgen nog contact met een mevrouw uit Limburg, die 25 euro overmaakt. Hoe ze bij ons uitkomt, weet ik niet. Het zal wel door de media komen, denk ik", vertelt Bos.Rudi Lubbers komt snel terug naar Nederland. Hij hoopt binnenkort van het Nederlandse consulaat in Bulgarije een noodpaspoort te krijgen."Het is een goede zaak dat hij naar Nederland komt, ik had dat nog niet zo snel verwacht. Ik zag vorige week dat zijn zoon er was. Toen dacht ik al wel dat dit binnenkort zou gebeuren." Toch blijft een inzamelingsactie nodig, vindt Bos. "Als hij hier in Nederland wil beginnen, dan heeft hij een huisje nodig. En dat moet hij natuurlijk ook inrichten."De inzamelingsactie van de Boksvereniging Assen is onderdeel van een grotere crowdfundingsactie, die wordt gecoördineerd door oud-wielrenner Rini Wagtmans. Met die actie is inmiddels ruim 20.000 euro opgehaald.Vorige week bleek uit een documentaire van Andere Tijden Sport dat Lubbers (73) en zijn partner leven in een wrakke camper in Bulgarije, onder erbarmelijke omstandigheden. De uitzending bracht een golf van medeleven op gang."Je krijgt haast tranen in de ogen als je dat ziet. Als je zo'n vent van vroeger kent... Het was een slimme vent, hij had gestudeerd. Dan denk je: hoe kan dat? Je ziet hem lopen met schoenen zonder zolen en zijn tenen eruit. Dat is mensonwaardig, daar moet je wat aan doen", zegt Bos, die Lubbers nog van vroeger kent."Ik heb met hem gebokst en getraind en in de kleedkamers gezeten. Je snapt niet hoe zo'n vent zo terechtkomt. Dat gun je niemand.