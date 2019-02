Zoek het uit! - Assen in de Middeleeuwen of missend Drents wapen op grenspaaltje?

Hoe zag Assen eruit in de Middeleeuwen? En waarom staat er op het grenspaaltje bij Een-West, bij het drieprovinciënpunt, geen wapen van Drenthe, maar wel van Friesland en Groningen?

Deze vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! Drenthe is een provincie met een rijke geschiedenis. In de Middeleeuwen nam de bevolking in Drenthe naar verhouding sterk toe, terwijl de landbouw ingrijpend veranderde. Assen bestaat officieel sinds de nonnen van het klooster Maria in Campis zich er vestigden in 1259. Maar hoe zag de stad er in de Middeleeuwen eigenlijk uit?Op het grenspaaltje bij Een-West, op het punt waar de drie noordelijke provincies samenkomen, staan de wapens van Groningen en Friesland afgebeeld. Maar, zo zegt Menno Walters uit Assen, het wapen van Drenthe mist! Waarom staat dat niet op dat grenspaaltje?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In januari kon je kiezen tussen vragen over vijfsterrendorpen in Drenthe en ernstig vervuilde grond. De vraag 'Hoe komen dorpen in Drenthe aan een vijfsterrenstatus?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 896. De vraag 'Hoeveel zwaar vervuilde plaatsen zijn er in Drenthe en levert dit gevaar op voor bewoners?' blijft nipt achter met 848 stemmen. In totaal hebben 1.744 mensen gestemd.We gaan dus aan de slag met de vraag 'Hoe komen dorpen in Drenthe aan een vijfsterrenstatus?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.