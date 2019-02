Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 3 februari 2019

De mannen van Rob Heron & The Tea Pad Orchestra komen uit Newcastle. Ze bestaan zeven jaar en Soul of my city is hun vijfde album. De muziekstijl van de mannen is moeilijk te vatten. Ze passen niet in een hoekje. Ze spelen net zo gemakkelijk western swing, country blues of ragtime hokum. Gezellig is het altijd wel. Eigenlijk is het meer muziek voor vinyl dan digitaal. Maar het klinkt op beide dragers uitstekend.