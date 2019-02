Deel dit artikel:













Fauna4Life maakt bezwaar tegen afschieten van vossen De provincie heeft veertien vergunning afgegeven om vossen af te schieten (foto: pixabay.com)

De veertien vergunningen die de provincie Drenthe vorige maand heeft gegeven om 's nacht met kunstlicht veertien vossen af te schieten, deugen niet. Dat stelt natuurbeschermingsorganisatie Fauna4Life.

Volgens de organisatie voldoet de ontheffing niet aan de regels in het Faunabeheerplan. Ook is de noodzaak van de jacht met kunstlicht niet aangetoond, en mag er daarom geen uitzondering gemaakt worden, zo vindt Fauna4Life.



De provincie heeft vergunningen gegeven omdat de vossen schade toebrengen aan drachtige ooien en lammeren. Maar volgens Fauna4Life is dat niet waar. Drachtige ooien worden alleen aangevallen als ze op hun rug liggen en niet meer overeind kunnen komen. En de schapenhouder moet dat voorkomen, aldus Fauna4Life.