Hendrikus Velzing is lijsttrekker voor Forum voor Democratie

Hendrikus Velzing uit Klazienaveen is gekozen als lijsttrekker van Forum voor Democratie (FvD) voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgende maand.

De naam van Velzing ging al langer rond, maar de partij wilde er tot vandaag nog niets over kwijt. Velzing is geen onbekende voor het Forum voor Democratie. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar stond hij op plek 27.Velzing was eerder in Emmen actief in de politiek. Hij was medeoprichter van Wakker Emmen en zat ook namens die partij in de gemeenteraad.Op 20 maart mogen we weer naar de stembus. Dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten.