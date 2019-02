Deel dit artikel:













Twee mannen opgepakt voor poging tot inbraak in De Wijk De mannen probeerden in te breken in De Wijk (foto: ANP XTRA / Roos Koole)

De politie heeft in De Wijk vanochtend twee mannen aangehouden. De mannen (32 en 33 jaar) worden verdacht van een poging tot inbraak in een huis aan de Stapelerweg.

De politie kreeg een melding dat mensen probeerden in te breken in het huis. Na een korte zoektocht en dankzij een oplettende getuige, werd het tweetal aangehouden. De mannen, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, zitten vast voor nader onderzoek.