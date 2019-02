Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











RTV Drenthe en NOS gaan meer samenwerken De omroepen gaan meer samenwerken (foto: Roy van Gool / RTV Drenthe)

RTV Drenthe en de andere regionale omroepen gaan online meer samenwerken met de NOS. Zo krijgt het nieuws van de regionale omroep een vaste plek op de site en de app van de NOS.

Daarnaast wordt het belangrijkste nieuws van de NOS rechtstreeks op de websites en apps van de regionale omroepen geplaatst. De samenwerking is vastgelegd in een convenant.



De directeur van RTV Drenthe, Dink Binnendijk, is blij met dit initiatief. "Het is belangrijk om als publieke omroepen de krachten te bundelen, zodat we het publiek nog beter bedienen. De NOS is daarbij voor ons een logische en natuurlijke partner."



'Grote stappen gezet'

De dertien regionale omroepen en de NOS werken nu al uitgebreid samen op radio, tv en online. Zo is het belangrijkste nieuws van de regionale omroepen sinds 2016 te zien in de NOS Journaals van 12.00 en 15.00 uur en worden onlineartikelen en video's uitgewisseld.



"De laatste jaren zijn er al grote stappen gezet in de samenwerking met de NOS", aldus Binnendijk. "Dit convenant biedt naar de toekomst nog meer perspectief. Met name op het gebied van online, waarmee we de laatste tijd ons bereik vergroten."



Ook NOS-directeur Gerard Timmer spreekt van een belangrijk moment. "De NOS voelt zich verantwoordelijk voor de journalistieke infrastructuur in ons land. Door bezuinigingen en de toenemende concurrentie van wereldspelers als Netflix, YouTube en Facebook staat die infrastructuur onder druk. Met deze stap kunnen we het bereik en daarmee de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk en regionaal, verder vergroten".



In het najaar moeten de veranderingen zijn doorgevoerd.