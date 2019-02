Deel dit artikel:













'Doe alsnog onderzoek naar afslag op N34 bij Emmen-Noord' Stichting Veilig Emmen-Noord is tegen een afslag bij Klijndijk (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

De Stichting Veilig Emmen-Noord en inwoners van Klijndijk hopen dat de Raad van State de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe alsnog opdraagt onderzoek te doen naar een nieuwe ongelijkvloerse afslag van de N34 bij Emmen-Noord.

De gemeente en provincie willen de afslag Emmen-Noord sluiten en met een parallelweg verbinden met de nieuwe afslag Klijndijk. Volgens de tegenstanders van afslag Klijndijk zijn er nog altijd geen goede argumenten voor de sluiting van Emmen-Noord en voor de nieuwe afslag bij hun dorp. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in Den Haag.



De omwonenden en Veilig Emmen-Noord vrezen een enorme toename van verkeersoverlast in en rond het dorp Klijndijk. Bovendien vinden zij de smalle Slenerweg ongeschikt om als ontsluitingsweg van de N34 te dienen. Volgens Borger-Odoorn is die weg wel breed genoeg om het extra verkeer op te vangen.



Viaduct

Bovendien zeiden tegenstanders dat het bestaande smalle viaduct van de Slenerweg over de N34 ongeschikt is voor het vele auto- en vrachtverkeer dat er straks overheen moet. Volgens de woordvoerders van de gemeente en provincie past het huidige viaduct juist prima bij de nieuwe afslag.



Wel wil de provincie een aparte fietsbrug naast het huidige viaduct bouwen om langzaam en snel verkeer te scheiden. Voor wandelaars en fietsers is dat een oplossing, maar voor paardrijders niet, daar is nauwelijks ruimte voor. Die kunnen beter een andere route nemen om de N34 over te gaan, erkende ook een deskundige van de gemeente.



Goedkoper

Al met al vinden de Klijndijkers dat nog eens goed gekeken moet worden naar een alternatieve afslag bij Emmen-Noord. Voordelen zijn volgens hen dat er nu al een afslag is en dat er nauwelijks huizen in de buurt zijn.



Volgens de provinciewoordvoerder is er om verkeerskundige redenen voor afslag Klijndijk gekozen. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.