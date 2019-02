Deel dit artikel:













'Niet langer vervanging regelen? Er valt weinig te regelen' Een lege klas (archieffoto: RTV Drenthe)

Veel schoolbestuurders in Drenthe zijn zeer sceptisch over de oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders om bij ziekmeldingen van docenten deze week geen vervanging te regelen.

Geschreven door Jeroen Willems

De Drentse schoolbestuurders vinden het signaal dat de vakbonden met de maatregel af willen geven belangrijk, maar noemen het niet regelen van vervanging een 'te zwaar middel'.



"Ik vind het belangrijk dat leerlingen les krijgen en dus probeer ik vervanging te regelen", zegt Mariëlle Timmerman van cbs De Akkers in Meppel.



Een op drie

Volgens een onderzoek onder de leden van de AVS moest tachtig procent van de schoolleiders de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor zieke leerkrachten. Doordat vrijwel alle invalpools leeg zijn, lukt dit in twee van de drie gevallen. Een derde daarvan wordt vaak opgevangen door gepensioneerden, onderwijsassistenten of de directeur zelf.



"Ik ga ouders dat niet nog een keer aandoen"

Directeur Wout Eshuis van obs De Schuthoek in Hoogeveen herkent het probleem. "Vorige week heb ik nog een paar klassen naar huis moeten sturen. Ik ga ouders dat niet nog een keer aandoen als er gewoon vervanging beschikbaar is", aldus Eshuis.



De actie van de vakbonden kan ook niet op de sympathie van directeur Annemiek Westra van cbs De Borg in Assen rekenen. "Ik snap het doel van de actie niet. We willen toch lesgeven. Klassen naar huis sturen is het laatste wat je wilt als schoolbestuurder."



Wel of niet meedoen aan de actie maakt volgens Westra ook weinig verschil. "Geen vervanging regelen? Er valt weinig te regelen op dit moment. Ik kan geen vervangers meer krijgen."