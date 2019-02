Kankerpatiënt Ellen: Een kaartje is zo waardevol en doet zoveel goeds

Tot twee keer toe kreeg ze te maken met borstkanker, de 60-jarige Ellen van de Velde uit Klazienaveen. Toen ze 49 was werd ze voor het eerst ziek en op haar 58ste kreeg ze opnieuw slecht nieuws. Als je de diagnose kanker krijgt, staat je wereld op zijn kop. Hoe ga je er zelf mee om? En hoe reageren de mensen in je omgeving?



Ellen (60) is momenteel nog bezig met hormoontherapie. Mede dankzij haar geloof ziet ze de toekomst heel zonnig in. Bang dat de kanker nog een keer terugkomt, is ze niet. "Ik ben 60, maar voel me nog 18 in mijn hoofd. Ik haal nu alles uit het leven wat erin zit. Je moet niet klagen. Dat deed ik vroeger ook, maar nu niet meer." Ellen heeft haar leven weer opgepakt. Ze schildert en tekent en geeft ook workshops met haar eigen bedrijfje .

Vandaag is het Wereldkankerdag. Op deze dag zijn er voor mensen die met kanker te maken hebben onder meer bijeenkomsten en lezingen. Wij blikken vandaag met Ellen terug op de heftige periodes die ze meemaakte."De eerste keer dat ik ziek werd, heb ik het totaal anders ervaren dan de tweede keer. De eerste keer was ik heel bang en moest ik veel huilen. Alles was heel beladen en zwaar. Ik wilde veel aandacht hebben en moest het aan iedereen vertellen. Toen ik voor de tweede keer ziek werd, had ik veel steun aan het geloof. Ik leerde Jezus kennen. Op de operatiekamer heb ik gebeden en een lied gezongen. Daarmee werd ik ook wakker.""Vooral de eerste keer dat ik ziek werd, kon ik mijn verhaal bij iedereen kwijt. Op straat, in de winkel. Maar ik zocht ook gewoon aandacht. Ik vond mezelf hartstikke zielig en ik vond het heel erg wat me was overkomen. Na afloop kreeg ik nog maar mondjesmaat reacties van mensen. Ik zat toen ook in een periode waarin ik veel aandacht nodig had. Dus eigenlijk is elke aandacht die nog krijgt al te weinig.""Het is een standaard gezegde, maar het klopt wel: als je in de problemen zit, dan leer je je echte vrienden kennen. Ga maar eens kijken naar iemand die miljoenen bezit; die heeft allemaal vrienden. Ik zit ook niet te wachten op veel vrienden. Ik heb een hartsvriendin die me door dik en dun steunt. En dat is zo bijzonder. We zijn eigenlijk zussen. Vanaf het eerste moment dat wel elkaar zagen, was het meteen dikke mik.""Als je zelf nooit ziek bent geweest, dan is het heel moeilijk om je te verplaatsen in iemand die wel heel ziek is. Mensen zijn bang voor datgene wat die persoon moet doorstaan. Ze zijn ook bang dat hun eigen emoties omhoog komen. Dat willen ze niet. Dan denk ik: wees niet bang, we zijn allemaal mensen, dus durf iemand iets te vragen. Als ik weet dat iemand ziek is, vraag ik hoe het gaat. En 99 van de 100 keer zeggen mensen dat het goed gaat. Dan kijk ik iemand recht in de ogen en zeg: ik wil nu weten hoe het echt met je gaat.""Je moet praten met mensen, geef ze een luisterend oor. Ik merk dat mensen vaak niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Ik snap dat wel, ik neem niemand iets kwalijk. Soms maken zieke mensen er zelf ook grappen over, een soort galgenhumor. Dat is een manier om ermee om te gaan, maar in je gesprekken kom je dan niet echt tot diepgang.""Wat ik wel leuk had gevonden, was als iemand mij eens een kaartje had gestuurd. Zo van: 'Meissie, kop op, sterkte, ik denk aan je'. Een kaartje is zo waardevol en doet zoveel goeds. Tegenwoordig moet alles met de mobiele telefoon of op de computer. Mensen zitten op verjaardagen zelfs met hun mobieltje in de handen. Maar hoe mooi is een kaartje?"