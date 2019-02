Politie ziet niets verdachts op grondradarbeelden in zaak Willeke Dost

Het coldcaseteam van de politie gaat niet opnieuw graven naar mogelijke sporen van Willeke Dost. Politie en openbaar ministerie zien niets verdachts op de grondradarbeelden die zijn aangeleverd door de groep Zoekactie Willeke Dost.

"De beelden zijn bekeken door een archeoloog en een grondradarspecialist", zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. "De verstoringen die te zien zijn komen op elk boerenerf voor." De beelden werden in december gemaakt met een grondradar van Volker Stevin. De actiegroep gebruikte ook zoekhonden.De groep Zoekactie Willeke Dost maakte gisteren bekend dat zij binnen nu en een aantal dagen met groot materieel wil gaan graven naar sporen van het verdwenen meisje. De politie en het Openbaar Ministerie hebben zich volgens amateurspeurder Jan Huzen niet gehouden aan een ultimatum dat gisteren afliep.De politie benadrukt dat de groep zich schuldig maakt aan een strafbaar feit als zij zelf toch gaan graven. De pleegfamilie van Willeke Dost is eigenaar van de grond en wil niet dat het terrein betreden wordt. "Wij vinden dat we daar de grond niet onaangeroerd kunnen laten liggen", zegt Jan Huzen van de actiegroep die de plannen voor een graafactie doorzet.Willeke was 15 jaar oud toen ze in 1992 verdween uit de boerderij van haar pleegouders. Niemand heeft daarna nog iets van het meisje vernomen. De politie zocht in november met een graafmachine naar sporen in een weiland achter de boerderij, maar daar werd niets gevonden.Een pleegbroer en de pleegmoeder van Willeke werden in 2010 als verdachte aangemerkt, omdat zij mogelijk iets te maken zouden hebben met de verdwijning. De twee werden uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd en zijn geen verdachten meer.