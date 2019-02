Deel dit artikel:













Straat in Emmen ontruimd na gaslek In Emmen was vanmiddag een gaslek (foto: De Vries Media) Er wordt onderzocht naar de oorzaak van het lek (foto: De Vries Media) Een deel van de straat is afgezet (foto: De Vries Media)

Aan het Uilenveld in Emmen is vanmiddag in een woning een gaslek ontstaan. Hierbij kwam zoveel gas vrij dat een deel van de straat moest worden afgezet.

De brandweer doet samen met netbeheerder Enexis onderzoek naar de oorzaak van het gaslek. Het is nog niet duidelijk of het lek al gedicht is. De bewoners van het huis konden zichzelf in veiligheid brengen.