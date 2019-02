Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dansgroep uit Coevorden wint voorronde NK Power Dance Squad winnaar voorronde NK (foto: Turn Vereniging Coevorden)

Dansgroep Power Dance Squad uit Coevorden behaalde gisteren tijdens de eerste voorronde van de Soneo Dance Challenge in Dronten de eerste plaats in de categorie Showdance 18+. Deze danswedstrijd is een voorronde van het Nederlands kampioenschap.

Power Dance Squad maakt onderdeel uit van de Turn Vereniging Coevorden (TVC) en bestaat grotendeels uit oud-turners. Volgens trainster Ria de Jong onderscheidt de dansgroep zich dan ook door de turnachtergrond.



De jury benoemde als positieve punten de spectaculaire opening waarbij de dansers uit een boom kwamen. Ook de unieke kleding en het thema van de dans werden goed ontvangen. Wel mocht er volgens de jury meer dans in de choreografie.



Power Dance Squad wil graag naar de wereldkampioenschappen toe. Dat lukte vorig jaar ook, maar toen was er te weinig geld om mee te doen aan het WK in Orlando in de Verenigde Staten. De dansgroep hoopt dat ze zich komend jaar tijdens het EK in het Duitse Bottrop kwalificeert voor het WK in 2020, dat opnieuw in Orlando plaatsvindt.