Video: vos en reeën rondom een wit Zuidlaardermeer

De afgelopen weken hebben we in de Drentse natuur een paar keer kunnen genieten van een mooi wit besneeuwd landschap. Ook Arjen Siepelinga trok eropuit.

En tijdens zijn wandelingen rond het Zuidlaardermeer had Siepelinga geluk. Hij zag verschillende dieren voorbijkomen en filmde ze. De video zie je hieronder.De vorige keer zagen we twee fazanten die met elkaar in gevecht gingen. Dat doen de woerhanen om hun territorium te verdedigen. Nadat ze een tijdje met elkaar gevochten hebben, zie je dat ze de strijd opgeven en gaan zitten eten. Dat wordt ook wel overspronggedrag genoemd.Dit komt bij dieren, maar ook bij mensen voor. Het houdt in dat als je niet weet wat je moet doen, zoals in dit geval, vechten of vluchten, je iets 'onlogisch' gaat doen. Eten bijvoorbeeld...