Sportclubs zijn het zat: drie keer tegenwerking bij verduurzaming

Drentse sportclubs zijn het zat. Ze willen zelf duurzame energie opwekken met zonnepanelen, maar inmiddels worden ze op drie manieren flink tegen gewerkt. Dit moet stoppen is de oproep aan politiek Den Haag.

Sportpark De Meer in Wijster is één van de sportverenigingen die graag wil, maar niet kan . "Ons project heet De Teller Op Nul en die naam zegt alles. We hebben een sporthal, kantine en het gebouw van de voetbalclub en lichtmasten. We willen op het dak van de hal 288 zonnepanelen leggen. Die kunnen alle energie opwekken die we op het hele sportpark nodig hebben. Ook kunnen we dan van het gas af", legt voorzitter Johannes Bos van de Stichting Sportvoorzieningen Wijster uit.In twee derde van Drenthe kunnen er geen zonneparken meer aangesloten worden, omdat het net van Enexis en Tennet vol zit, heeft de provincie berekend. Tegen dat probleem lopen meerdere sportclubs aan, ook in Midden-Drenthe. "Als we vijf jaar moeten wachten op capaciteit, kan ons plan in de ijskast", aldus Bos.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft inmiddels een brandbrief aan minister Eric Wiebes gestuurd dat er capaciteit moet komen. Zo lang er geen nieuwe stroomkabels de grond in zijn gegaan, moeten de netbeheerders maar creatieve oplossingen bedenken , vindt Stelpstra. Je zou sportverenigingen kunnen voortrekken bij het uitgeven van netwerkcapaciteit, oppert PvdA-statenlid Peter Zwiers, die zich al langer druk maakt over hoe de overheid omgaat met sportverenigingen die willen verduurzamen.De salderingsregeling is de regeling waarbij verenigingen de aan het net geleverde stroom voordelig kunnen terugkopen. Bos: "Die wordt afgeschaft en dat is funest voor sportclubs. In de zomer is er veel zon, maar is de opgewekte stroom niet nodig. Veel sport ligt dan stil en het is lang licht, zodat er geen stroomvretende lichtmasten aan hoeven. Dat is in de winter precies andersom. Sportverenigingen kunnen de stroom in de winter nu nog goedkoop terugkopen, maar dat gaat stoppen."Inmiddels heeft minister Wiebes aangekondigd deze salderingsregeling met een jaar te willen verlengen, omdat hij ook inziet dat er nog geen goed alternatief is.In het woord 'achteraf' zit het probleem. "De btw-teruggave van de aanschaf van zonnepanelen gaat eraf. Daar komt subsidie voor in de plaats", zegt Statenlid Zwiers. "Voor de meeste sportverenigingen geldt dat zij pas achteraf subsidie kunnen aanvragen als ze een bepaalde limiet halen. Het is dan onduidelijk of ze die ook echt krijgen. Daardoor moeten verenigingen grote bedragen voorfinancieren."Voorzitter Bos vult aan: "Daarnaast is het risico dat bij achteraf aanvragen de subsidiepot leeg is. Dat is in ons geval met een investering van 300.000 euro echt niet te doen." Ook dit probleem gaat gedeputeerde Steplstra bij Wiebes aankaarten.Peter Zwiers: "Hoe dit allemaal gaat, is absurd. Sportverenigingen willen en moeten ook verduurzamen. Dat doen ze ook om de energielasten te drukken en het sporten betaalbaar te houden ." Op sportpark De Meer in Wijster proberen ze uit te dokteren hoe ze ondanks alle tegenwerking toch hun project De Teller Op Nul kunnen uitvoeren. Ze berekenen welke delen ze wel alvast helemaal zelf kunnen uitvoeren.