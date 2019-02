Sportcast #25 FC Emmen moet het systeem niet veranderen

In deze Sportcast schuift directeur en hoofdredacteur Dink Binnendijk als nieuw panellid aan en samen met verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma blikken ze terug op de 0-5 nederlaag van FC Emmen bij AZ. Ondanks de grote nederlaag vinden ze niet dat FC Emmen nu ineens van systeem moet veranderen. Wel verwachten ze een aantal wijzigingen in de opstelling voor ADO Den Haag. Verder aandacht voor de Dutch Open Darts, de zilveren medaille voor Fleur Nagengast, de basketballers van Red Giants die volgend seizoen niet meer uitkomen in de promotiedivisie en zijn de kansen op het kampioenschap van Hoogeveen gestegen na het huren van drie nieuwe spelers?

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)
Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)
René Posthuma