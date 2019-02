Theatervoorstelling Mammoet krijgt 250.000 euro van provincie

De theatermakers van de nieuwe voorstelling Mammoet krijgen 250.000 euro subsidie van de provincie Drenthe. "We verwachten dat deze nieuwe theaterproductie wederom grote aantallen bezoekers zal trekken uit alle delen van het land", aldus de provincie.

De nieuwe locatievoorstelling Mammoet gaat over de oertijd. "Ik breng graag verhalen die met Drenthe te maken hebben tot leven. En de oertijd, die hoort helemaal bij Drenthe. Hier voel je de connectie, de grafheuvels, de hunebedden. Ik wil de oertijd spiegelen aan deze tijd", zei regisseur Tom de Ket eerder.