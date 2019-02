Deel dit artikel:













Inbraak bij Enzo Knol: Mijn studio lag helemaal overhoop Enzo Knol is slachtoffer van een inbraak (foto: ANP/Piroschaka van de Wouw)

Enzo Knol is slachtoffer geworden van een inbraak. Uit zijn huis in Zeist is veel apparatuur gestolen die hij normaal gebruikt bij zijn werk.

De 25-jarige Drentse YouTube-ster vertelt dit in een video die hij gisteren publiceerde op zijn tweede kanaal, EnzoKnol2. Dit kanaal gebruikt Knol vooral voor game-video’s. De YouTuber legt in de video aan zijn volgers uit waarom hij al dertig dagen geen game-video had gepost. De inbrekers hebben namelijk alle apparatuur uit zijn studio meegenomen.



“Mijn studio lag helemaal overhoop. Echt, holy shit”, reageert Enzo Knol in de video. Hij heeft daarom geen zin om de studio in te gaan en heeft om diezelfde reden ook zijn studio nog niet volledig opgeruimd. Knol snapt niet waarom er bij hem thuis is ingebroken. “Waar heb ik dit aan verdiend? Ik ben zo lief en aardig voor iedereen!”



Hoeveel dagen ga ik naar Assen?

Toch ziet Enzo ook 'voordelen': "Als ik nu bijvoorbeeld naar Assen ga, hoef ik niet eerst na te denken: hoeveel dagen ga ik? Ga ik twee dagen of ga ik drie? Als ik drie dagen naar Assen ga, betekent dat normaal gesproken dat ik vier game-video’s van tevoren moet opnemen." Nu hij dat niet kan vanwege de inbraak, kan hij zonder planning op stap.



De YouTuber heeft aangifte gedaan van de inbraak en is blij dat het met hem en zijn kat Sok goed gaat. Hij verzekert zijn volgers: “Gaming komt terug, dat weet ik zeker. 100.000 procent!”