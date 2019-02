Deel dit artikel:













Werkstraf in oude hennepzaak Valtermond De man uit Amersfoort krijgt een werkstraf van 100 uur opgelegd (foto: Pixabay)

Een 59-jarige man uit Amersfoort is voor het hebben van een hennepkwekerij in een boerderij in Valthermond veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De man kreeg de straf ook voor diefstal van stroom en het vernielen van het interieur.

De rechter had een hogere werkstraf van 120 uur in haar gedachten. De hennepkwekerij werd in januari 2016 ontdekt. De Amersfoorter heeft te lang op zijn strafzaak moeten wachten. De rechter verlaagde de werkstraf daarom met 20 uur. Als waarschuwing legde ze de man ook een voorwaardelijke celstraf van een maand op.



Onderhuurder

Door een anonieme melding kwam de hennepkwekerij aan het licht. De agenten telden 784 planten. De kabels voor de omleiding van de stroom lagen door het hele pand. Het interieur was flink vernield. De Amersfoorter huurde destijds de boerderij. Maar hij was daar bijna nooit, zei hij tegen de rechter.



De man verhuurde het weer op zijn beurt. Hij kon geen gegevens van de onderhuurder overleggen. De rechter geloofde de man niet. De eigenaar van de boerderij diende een schadeclaim van ruim 18.000 euro in. Het energiebedrijf verhaalde ruim 7.300 euro op de Amersfoorter. Beide bedragen moet de man betalen.