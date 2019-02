Deel dit artikel:













Bevalling in ziekenhuis Assen is Hoogeveens stel goed bevallen Nadine Boorachi koos bewust voor een bevalling in Assen (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Een maand zijn Fadi Nari en Nadine Boorachi ouders van dochter Katalia. Ze wonen in Hoogeveen, maar vanwege de sluiting van de afdeling verloskunde in die plaats moesten ze uitwijken naar een ander plek om te bevallen van hun eerste kindje. Ze kozen bewust voor Assen.

Kersverse moeder Boorachi over haar keuze: "Mijn ouders waren kort voor mijn bevalling voor iets anders in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Ze vonden het er allemaal heel netjes uitzien en toen adviseerden zij mij om daar naartoe te gaan. En toen dacht ik: waarom niet?"



Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat zwangeren uit Hoogeveen de afgelopen drie maanden het vaakst voor een bevalling kozen in het ziekenhuis in Assen, gevolgd door ziekenhuizen in Zwolle en Hardenberg. Het minst vaak kozen Hoogeveense vrouwen voor Emmen.



Veel privacy

Boorachi was wat nerveus over de reistijd, maar die bleek met een half uur goed te doen. "De weeën begonnen om vier uur 's nachts en de verloskundige heeft ons meteen doorgestuurd. We kregen een eigen kamertje waardoor we veel privacy hadden, dat vond ik heel prettig. Mijn man mocht ook blijven slapen en mee-eten. Ook dat vond ik heel plezierig, want ik wilde hem er graag bij hebben", zegt de pas bevallen moeder.



Vooraf was ze ook wat bezorgd over de overdracht aan een andere verloskundige, namelijk die van het ziekenhuis. "Maar ze waren heel aardig en stelden ons op ons gemak. Ze vroegen steeds hoe het met ons ging en we werden goed in de gaten gehouden. Ik kan het iedereen aanraden om in Assen te bevallen", aldus Boorachi.