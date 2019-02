Deel dit artikel:













Verbouwing theater Tamboer loopt vertraging op Van links naar rechts: Pieter-Bas Rebers , Pieter Jan Huiysse, Erik Giethoorn, Gerrit Jan Rutgers en Jur Stavast (foto: RTV Drenthe)

Theater De Tamboer in Hoogeveen ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. Maar hoe dat er uit komt te zien en wat dat gaat kosten is nog altijd onduidelijk. Eerst moeten de verschillende culturele instellingen het nog eens worden over hoe zij de ruimtes gaan delen.

Geschreven door Hielke Meijer

Een jaar geleden kondigde CDA-wethouder Eric Giethoorn aan dat er rond deze tijd een ontwerp van een architect gepresenteerd zou worden. Maar die planning schuift nu minimaal een half jaar op.



Intensieve gesprekken

Giethoorn: "We willen niet vijf voordeuren, maar alles in één pand geïntegreerd bij elkaar. Daarover voeren we al intensieve gesprekken. Op grond daarvan kunnen we nu de aanbesteding ingaan voor een voorlopig ontwerp. Daar zoeken we de komende tijd een architect bij. En vervolgens moeten we bepalen hoe de samenwerking eruit moet komen te zien voor wat betreft de exploitatie, etcetera."



"Soms moet je wat meer tijd nemen om de dingen goed te doen. De afgelopen periode hebben we heel veel complexen in binnen- en buitenland bezocht om te kijken hoe bijvoorbeeld theaters en bibliotheken met elkaar samen werken en hoe dat gaat als er een kunstencentrum bij in zit", aldus de wethouder.



2023 of 2024

De te kiezen architect maakt een verbouw- en nieuwbouwplan waarin ook muziekcentrum Scala, cultureel centrum Het Podium, de bibliotheek en de Historische Kring onderdak krijgen. Giethoorn hoopt dat in 2023, dan wel het jaar daarop, de operatie is afgerond.



De vertraging is volgens de betrokken instellingen geen punt. Wat dat betreft is de druk op het theater het grootst. De Tamboer heeft al jaren moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat komt ook doordat de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van één miljoen euro al jarenlang niet is verhoogd. Maar sinds 2011 is er al wel tot drie keer toe in totaal 6,7 miljoen euro extra subsidie toegekend. Dat bedrag was vooral nodig voor achterstallig onderhoud.



Directeur Pieter Bas Rebers van De Tamboer: "De verbouwing van museum De Fundatie, waar ik eerst werkte, duurde ook drie jaar en dat leverde veel tijdsdruk op. Wij hebben de tijd, maar het moet natuurlijk geen tien jaar duren."



Te groot voor Hoogeveen

De culturele instellingen komen in het nieuwe gebouw samen in de hoop daarmee aantrekkelijker te zijn voor het publiek, efficiënter te kunnen werken en de financiën op orde te krijgen.



Theater De Tamboer kampt met een moeilijke bedrijfsvoering doordat het eigenlijk te groot is voor Hoogeveen. Het theater ondervindt veel concurrentie van grotere theaters in Assen, Emmen en ook Zwolle. De afgelopen jaren heeft het theater vooral ingezet op groei van het aantal bezoekers uit Hoogeveen zelf. De gemeenteraad heeft eerder bepaald dat de twee theaterzalen van 500 en 800 stoelen niet kleiner mogen worden.



Samenwerking

Al sinds 2011 praten de instellingen over samenwerking. Toen dit vorig jaar leidde tot het plan de instellingen onder één dak te brengen bij De Tamboer, kwam daar het idee voor een populair wetenschapsmuseum Science Drenthe bij. Maar enkele maanden later trokken de initiatiefnemers van Science Drenthe zich terug. Zij voelden zich te veel bekneld in hun vrijheid en kiezen ervoor zelfstandig te blijven.