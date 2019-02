Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leerlingen Drenthe College doen mee aan rally Thomas Meijer is de teamcaptain van de ploeg (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe) In totaal gaan er zes leerlingen en drie docenten naar Marokko (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe)

Een nieuwe brandstoftank en nieuwe veringen. De rallywagen van het TT-Instituut Drenthe College lijkt er helemaal klaar voor. In april rijden ze zo'n 3.000 kilometer door de woestijn van Marokko. De leerlingen kijken er al naar uit.

Geschreven door Martijn Klungel

"Het is super gaaf om mee te mogen naar Marokko", zegt teamcaptain Thomas Meijer. Hij studeert aan het Drenthe college en het is voor het eerst dat hij mee doet, net zoals zijn andere mede-leerlingen. "Het is de kans van je leven. Die laat je niet schieten", zegt Bart Prins.



Voor de tweede keer gaat het TT-instituut meedoen aan de Rally. Vorig jaar eindigden ze op de 24e plek, maar dat is niet belangrijk: "Het doel van dit jaar is om de rally uit te rijden. De plek maakt dan niet uit. Het uitrijden is de uitdaging", vertelt Meijer.



Dit jaar gaat er een extra teamlid mee, een personal coach, waardoor er in totaal zes leerlingen naar Marokko gaan. Davey van der Schuur traint de teamleden voordat ze naar Marokko gaan. Ook tijdens de reis begeleidt hij ze. "Als je niet fit bent dan kan het zijn dat je blessures oploopt of in een conditie bent waardoor je het niet kan volhouden", legt van der Schuur uit. Hij studeert sport en bewegen op de school.



Op 12 april begint de rally. De groep doet het allemaal voor het goede doel. Dit jaar is dat KWF kankerbestrijding.