Directeur van school Nemr: Dit pardon heeft veel impact op school

Het was een week van uitersten, vorige week op basisschool Het Talent in Emmen. Aan de ene kant was er het kinderpardonakkoord waar meerdere kinderen op school mee te maken hebben en aan de andere kant moesten de leerlingen gewoon de citotoets maken.

Het Talent is de school van Nemr, die door de documentaire van tv-maker Tim Hofman 'het gezicht' is geworden van het huidige kinderpardonakkoord.Directeur van de school is Bert van der Leest. Hij hoefde vorige week, toen het akkoord bekend werd, niet zo nodig voor de camera te verschijnen. "Laat Nemr dat maar doen, die heeft daar veel meer ervaring mee", zegt een lachende Van der Leest. Toch wil de directeur wel wat vertellen over de impact die het besluit uit Den Haag heeft op zijn school.Basisschool Het Talent staat hemelsbreed een paar honderd meter van het azc in Emmen. Naast Nemr zitten er nog veel meer kinderen op school die mogelijk onder de pardonregeling vallen. "Hier op school zitten een stuk of tien kinderen die op het azc wonen en het is altijd maar weer de vraag hoe lang die kinderen hier kunnen blijven. En dat heeft niet alleen heel veel impact op de kinderen zelf, maar ook op de klasgenoten en de leerkrachten."Van der Leest vertelt een verhaal over een gezin dat vorig jaar zo ineens verdween en na twee maanden ineens weer voor de school stond. "Ja, dat is heel lastig voor de kinderen. Die vragen ons dan ook waar hun klasgenootje is gebleven en daar kunnen wij dan geen antwoord op geven", aldus Van der Leest.De bekendheid en de vele mediaoptredens van Nemr waren voor Van der Leest soms een worsteling. "Hij is voor de documentaire een paar keer naar Den Haag geweest en op een gegeven moment kwamen er steeds meer interviews. Ik snap dat hij dat doet, want hij wil graag hier blijven. Maar als Nemr dan niet op school is, moeten wij dat wel melden aan de leerplichtambtenaar. Het laatste waar zo'n gezin dan op zit te wachten, zijn problemen met een leerplichtambtenaar."De schooldirecteur hoopt dat na dit pardon de situatie op school en voor Nemr weer wat rustiger wordt. "Nemr zei het zelf al: nu kan ik weer focussen op school. Daar ben ik blij om", zegt Van der Leest.