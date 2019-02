Johan Derksen haalt Van Morrison naar Grolloo

Het Holland International Blues Festival in Grolloo heeft een artiest van wereldfaam binnengehaald: Van Morrison voegt zich bij de artiesten die op 14 en 15 juni in Drenthe zullen optreden.

Dat maakte organisator Johan Derksen vanavond bekend in het tv-programma VI. Morrison stond al lange tijd op het wensenlijstje van de Grolloër.Van Morrison is onder andere bekend van de nummers 'Brown Eyed Girl', 'Gloria', en 'Have I told you Lately'. De Noord-Ier is zanger-tekstschrijver, gitarist en speelt soms harmonica en saxofoon.De 73-jarige Morrison stond nog nooit op het podium in Drenthe. Hij was wel in 2017 een van de gasten op het North Sea Jazz-festival in Rotterdam."Ik ben een heel blij man vanavond", zegt Derksen in het tv-programma Veronica Inside. "We hebben in ons dorpje met 700 inwoners een bluesfestivalletje, met ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en nog andere bekende namen. Ik ben er nu met mijn twee compagnons en Mojo in geslaagd om Van Morrison naar Grolloo te halen. Daar zijn we allemaal heel blij mee, want dan hebben we gewoon de wereldtop in het dorp."Naast 'Van the Man', die op 14 juni speelt, voegt de organisatie ook gitarist Eric Gales toe aan de line-up. Gales maakt een dag later zijn opwachting. Met de twee is de lijst van de vierde editie compleet.Eerder werd bekend dat onder meer ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Jonny Lang, Daniele Nicole en Delgres komen spelen.Derksen vertelde eerder in een uitzending van Voetbal Inside over een knokpartij met Van Morrison: