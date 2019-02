Deel dit artikel:













'Ondernemers in centrum Assen moeten met auto naar zaak kunnen' Camera's waken continu over het inrijverbod op de Brink (foto: archief RTV Drenthe)

Ondernemers in hartje Assen moeten buiten de toegestane inrijtijden ook met hun auto naar hun zaak kunnen rijden. Stadspartij PLOP wil dat hiervoor een ontheffing komt.

Geschreven door Margriet Benak

De partij vraagt dat aan B en W, na een voorval waarbij een horeca-ondernemer op de bon is geslingerd. Die werd de dupe van de strengere handhaving van het autoverbod in het centrum sinds het nieuwe jaar.



Onveilig met dagopbrengst

De ondernemer wilde vrijdagavond rond tien uur, na sluiting van zijn zaak, niet lopend met de dagopbrengst over straat. Dat voelt als onveilig. Daarom reed hij met de auto naar de zaak, om zo het geld weg te kunnen brengen. Handhavers betrapten hem op heterdaad en de horecaondernemer kreeg een boete van 104 euro.



Uitzonderlijke situaties

Stadspartij PLOP vraagt zich af of dit zo had gemoeten, ook al is de partij blij met de strengere handhaving, die na 1 januari is ingevoerd "We kunnen het alleen maar toejuichen. Ik woon zelf in het centrum. En het loopt soms echt de spuigaten uit, zoveel auto's er hier door de straten rijden op tijdstippen dat het helemaal niet mag", vertelt raadslid Lia de Ruiter. "Maar soms zijn er uitzonderlijke situaties, zoals met deze horeca-ondernemer, waarbij het wel moet kunnen."



Ondernemers koesteren

"Ik kan me voorstellen, dat deze ondernemer niet lopend met zoveel geld over straat wil. We hebben het hier wel over veiligheid." De Ruiter vindt dat Assen de ondernemers moet koesteren in de binnenstad, zeker gezien alle leegstand. "We willen toch een goed vestigingsklimaat, waarbij het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich in Assen te vestigen? Dan moeten we hier een ontheffingsregeling voor maken."



Kortstondige ontheffing

Volgens De Ruiter is het dan niet zo dat ondernemers met een zaak in het centrum te pas en te onpas met hun auto door de winkelstraten naar hun zaak mogen rijden. "Het gaat om een kort moment, op een afgesproken tijdstip. Daarvoor moet toch een ontheffing te regelen zijn." Ze heeft de kwestie aangekaart in schriftelijke vragen en wil weten of B en W openstaan voor zo'n kortstondige ontheffing van de inrijtijden.