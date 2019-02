Sjoemelsoftware op kassa's bij restaurants Ni Hao

In twee Chinese Restaurants van Ni Hao in Groningen is sjoemelsoftware gevonden op de kassa's. Op die manier probeerde het bedrijf, waarvan de hoofdvestiging in Tynaarlo zit, volgens justitie een deel van de omzet buiten de boeken te houden.

Dat bleek vandaag tijdens de eerste dag van de zeven dagen tellende rechtszaak waarbij de Chinese restaurants en de bijbehorende handelsonderneming centraal staan. Zes vertegenwoordigers van Ni Hao en twee BV's worden verdacht van belastingfraude en witwassen.In september 2011 deed de FIOD invallen bij twee restaurants in Groningen en in het hoofdkantoor in Tynaarlo. Er werden onder meer sieraden en diamanten gevonden, maar ook 950.000 euro contant geld.De fraude zou zijn gepleegd tussen 2006 en 2010. Omdat het onderzoek jaren duurde, wordt de strafzaak nu pas inhoudelijk behandeld. Op de eerste zittingsdag bij de rechtbank in Groningen zwegen de verdachten vooral, meldt RTV Noord . Het gaat om een vader, moeder, hun zoon, dochter en schoonzoon. De zesde verdachte is een vrouw die niet tot het gezin behoort.Alleen de 63-jarige vader, de oprichter van de Ni Hao-restaurants, wilde wat zeggen. Zijn verklaring komt erop neer dat hij zich niet bemoeide met de restaurants. Naar eigen zeggen zat hij de helft van jaar voor zaken in China.De sjoemelsoftware die werd gevonden bestond uit een bestand op een usb-stick. Dat bestand was 'vermomd' als het computerspelletje Tetris en kon bepaalde bonnen in het kassasysteem onzichtbaar maken.Volgens Dagblad van het Noorden gingen medewerkers van de Belastingdienst zelf eten bij de twee Chinese restaurants in Groningen. Later onderzochten ze of de door hen betaalde rekeningen in de administratie te vinden waren. Ook telden FIOD-rechercheurs het aantal gasten op bepaalde dagen. Later keken checkten ze in de in beslag genomen administratie of het aantal maaltijden overeenkwam met het aantal getelde gasten.De rechtbank gaat morgen verder met de zaak. Deze week worden de verdachten verhoord. Volgende week komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.