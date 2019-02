Drie gegadigden voor failliet Pand17 in Assen

Er zijn drie gegadigden voor overname van het failliete sport- en uitgaanscentrum Pand 17 in Assen. Eentje komt uit Assen, eentje uit het Westen en de derde uit de noordelijke regio.

Curator Jan Maarten Pol tekent daarbij wel aan dat de drie nog niet overlopen van enthousiasme. "Nee, echte grote liefde is het nog niet."Hoeveel kans van slagen er is op een doorstart, kan Pol nog niet zeggen. "We hebben gewoon doorgedraaid met de zaak, de spullen zijn getaxeerd, dat moet nog uitgewerkt worden, en begin volgende week verwacht ik de eerste biedingen", zegt de curator.Pand 17, aan de rand van woonwijk Marsdijk, is vorige week failliet verklaard . Volgens Jan Maarten Pol kreeg de uitbater al een jaar lang de huur opgeschort, maar kon dit niet langer zo doorgaan. "We praten dan toch over een huurschuld van 2,5 tot 3 ton." Aprisco is eigenaar van het pand, een vastgoedbedrijf van Assenaar Bert Ziengs.Pand 17 heeft een paar jaar geleden nog fors geïnvesteerd in een hal met trampolines, het zogeheten Bounzing. Maar vorig jaar opende op het Asser stadsbedrijvenpark in een fabriekshal JumpStyle, eenzelfde tak van sport.Ook kreeg Pand 17 er een bowlingbaan-concurrent bij met De Bonte Wever. "Die heeft nieuwe bowlingsbanen aangelegd, en dat is echt te merken geweest voor Pand 17. Als je dan net zelf forse investeringen hebt gedaan, maar ineens komen deze concurrenten erbij, dan wordt het wel erg moeilijk", aldus curator Pol.Hij hoopt na volgende week, na de biedingen, meer duidelijkheid te hebben over de kansen op een doorstart. Bij het sport en uitgaanscomplex werken vijftien mensen. De activiteiten draaien er voorlopig gewoon door.