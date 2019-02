Deel dit artikel:













Huis in Veenoord door brand verwoest Het huis is door de brand verwoest (foto: Persbureau Meter) Het huis is door de brand verwoest (foto: Persbureau Meter) Het huis is door de brand verwoest (foto: Persbureau Meter)

Een huis aan de Middenweg in Veenoord is in vlammen opgegaan.

Het zou gaan om een nieuwbouwwoning, die nog niet bewoond was. De brand brak kort voor half twaalf gisteravond uit. De brandweer kon niet voorkomen dat de woning compleet uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.