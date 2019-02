Deel dit artikel:













Nieuwe treinen verkorten de reistijd tussen Groningen en Zwolle De NS zet de nieuwe Sprinters vanaf december in (foto: Bart Maat-ANP)

Het is misschien nog even afwachten tot de snelle intercity tussen het Noorden en de Randstad er komt. Maar vanaf december kun je waarschijnlijk al wel vier minuten sneller reizen met de Sprinter tussen Groningen en Zwolle.

Dat is het gevolg van enkele veranderingen die de NS met ingang van de nieuwe dienstregeling wil invoeren. Dat de reistijd een paar minuten korter wordt, komt doordat er nieuwe treinen worden ingezet. Door een betere overstap in Meppel kunnen Sprinterreizigers uit Friesland bovendien een kwartier sneller van en naar de Randstad reizen.



De dienstregeling gaat 15 december in.