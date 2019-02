Deel dit artikel:













Automobilist gewond bij botsing met vrachtwagen op N34 [update] De bestuurster van de auto zat korte tijd bekneld (foto: Van Oost Media) Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Ees (foto: Van Oost Media)

Op de N34 zijn een vrachtwagen en een auto ter hoogte van Ees op elkaar gebotst. De vrachtwagen belandde in de sloot, de auto raakte zwaar beschadigd.

De bestuurster van de auto raakte gewond en zat enige tijd bekneld. Ze wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar is, is nog niet duidelijk. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is ook nog niet bekend.



De N34 is deels afgesloten door bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.