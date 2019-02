Deel dit artikel:













Op Tjak: Van zorgenkind naar excellente school

Jaren geleden had het Dr. Nassau College in Gieten het zwaar. Het was slecht gesteld met het lesniveau en het aantal leerlingen op de middelbare school was gedaald naar 84.

Een nieuwe directeur moest het tij keren en dat is gelukt. Al een aantal keren is de school geëerd met het predicaat "excellent". En de leerlingen weten de school weer te vinden. Vanavond is er een "open dag" voor de leerlingen die het nieuwe schooljaar naar de brugklas gaan. Aaldert zoekt uit wat deze school in Gieten zo excellent maakt.