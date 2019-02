Weerman John Havinga wilde eigenlijk bij de Luchtmacht

Het is vandaag de internationale dag van de weerman. Reden genoeg om bij onze weerman van dienst John Havinga een bloemetje langs te brengen.

Verslaggever Aaldert Oosterhuis klopte vanmorgen in alle vroegte aan bij Havinga. "Wat hartstikke leuk zeg, wat een verrassing", aldus de verbaasde weerman, die nog was uitgedost in een badjas.Maar het had niet veel gescheeld, of Havinga was helemaal geen weerman geweest. "Van kinds af aan had ik de droom om piloot te worden. Ik had me aangemeld voor de keuring bij de Luchtmacht en ik ben ook heel ver gekomen. Maar ik bleek iets te lang te zijn voor de cockpit. Niet die van de F-16, maar wel voor de cockpit van de Amerikaanse opleidingsvliegtuigen. Toen zei de keuringsarts tegen mij: 'Meneer Havinga, dat gaat 'm helaas niet worden. Als u de schietstoel gaat gebruiken, blijven uw knieën hangen achter het dashboard. Dat lijkt me niet zo handig.'"Daarmee viel een droom in duigen voor Havinga. Maar al snel volgde een telefoontje van het ministerie uit Den Haag. Of John ze niet kon helpen als meteoroloog. En zo rolde Havinga in het vak van weerman. Een vak waar hij nog altijd veel plezier aan beleeft."Het is elke dag anders. Als je er steeds meer vanaf gaat weten, leer je ook dat het een grote uitdaging is om het weer zo exact mogelijk te verwachten. Het is heel leuk om er kennis van te krijgen en het weer te gaan begrijpen."Havinga - en zijn collega's - krijgen regelmatig kritiek over hun weersverwachtingen, omdat ze er naast zouden zitten. Havinga baseert zijn verwachtingen op basis van meerdere zogenoemde weermodellen. Hij maakt analyses en afwegingen op basis van zijn kennis van het weer en eerdere ervaringen."Ik probeer een weerbericht zo te presenteren, dat het leuk is om naar te luisteren. Dat is soms best een uitdaging. En mijn moeder moet weten of ze de was morgen kan ophangen, als ze heeft geluisterd. Want als ik een heel verhaal heb gehouden en niemand weet wat voor weer het morgen wordt, dan doe ik toch iets verkeerd." Naast weerman werkt Havinga overigens ook als brandweerman.Zo vlak voor de internationale dag van de weerman kwam er nog slecht nieuws voor Havinga's collega Piet Paulusma. Die moet na 23 jaar vertrekken bij televisiezender SBS6. "Het is jammer voor Piet dat hij nu aan de kant wordt gezet. Maar ik heb gehoord dat Jan Slagter van Omroep MAX samenwerking met hem zoekt. Dus met Piet komt het misschien toch wel weer goed", aldus Havinga.Elk jaar op 5 februari is het de internationale dag van de weerman. De dag is volgens de website Days of the year bedoeld om iedereen die in de meteorologie werkt te eren.