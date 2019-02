Deel dit artikel:













Soldaat Bas vindt zijn missie in Jordanië een droom die uitkomt Soldaat 1e klas Bas in Jordanië (foto: Defensie) Soldaat Bas en een collega op missie in Jordanië (foto: Defensie)

"Het is een unieke kans", vindt soldaat 1e klas Bas uit Drenthe. Hij is met een eenheid van de Nationale Reserve uit onder meer Havelte op missie in Jordanië. Het is de eerste keer dat de reservisten gezamenlijk op uitzending gaan.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Ik heb wel altijd gehoopt dat ik op uitzending mocht, want het is de droom van elke reservist om uitgezonden te worden", zegt Bas. Uit veiligheidsoverwegingen wil Defensie niet dat we zijn achternaam noemen.



De missie is heilig voor Bas. Als hij na drie weken in Jordanië te horen krijgt dat zijn ongeneeslijke zieke vader is opgenomen in het ziekenhuis, besluit hij te blijven. "De humanistisch raadsman en de commandant vertelden mij het nieuws", vertelt de soldaat.



"De hulp van Defensie is fantastisch, ik heb de garantie dat ik binnen 24 uur in Amsterdam sta als dat wel nodig is." Soldaat Bas vermoedt dat het nog wel een tijd kan duren voor zijn vader komt te overlijden.



Strijd tegen IS

De militairen zijn sinds begin dit jaar actief in het land, dat onder meer grenst aan Syrië en Irak. Nederlandse F-16's stegen op uit Jordanië om strijders van Islamitische Staat (IS) aan te vallen, maar die missie eindigde vorig jaar. Nu moeten alle spullen terug naar Nederland.



10 Natresbataljon zorgt ervoor dat de militairen van de Koninklijke Luchtmacht hun werk veilig kunnen doen. "Ik heb nu nachtdienst", vertelt Bas tijdens een audiogesprek via internet. "Dat betekent dat ik nu overdag vrij ben."



De militairen hoeven zich niet te vervelen in hun vrije tijd. Op het kamp is een fitnesstent en er kan ook gepoold en getafeltennist worden. "Op vrijdagavond is het filmavond", voegt Bas toe. De groep bestaat uit zo'n dertig personen van kazernes uit Noord- en Oost-Nederland. "In korte periode zijn we een heel hechte groep geworden, terwijl we vrijwel vreemden waren", aldus de militair.



Koud en leeg

Het kamp bevindt zich midden in een woestijn. "Hier zijn vooral stenen en rotsen, bovendien kan het hier 's nachts steenkoud worden", zegt de soldaat. Hij is reservist en dat betekent dat hij naast zijn werk bij Defensie een burgerbaan heeft. "Ik ben grafisch vormgever en heb daarnaast een eigen klusbedrijf."



De omstandigheden in Jordanië zijn heel anders dan in Nederland, waaronder ook de natuur. De militairen moeten rekening houden met schorpioenen en andere uitheemse beesten. "Je moet bijvoorbeeld oppassen met je schoenen aandoen, want er kan een schorpioen ingekropen zijn", zegt Bas.