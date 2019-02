Deel dit artikel:













Op Tjak: Achterstevoren in de kerk in Pesse

De PKN-kerk in Pesse is onder handen genomen. Het gebouw is geheel vernieuwd en werd afgelopen zondag met een feestelijke eredienst weer in gebruik genomen.

Meest opvallende verandering is dat de kijkrichting voor de bezoekers 180 graden is gedraaid. Dat zal vast even wennen zijn. Verder is het interieur van plafond tot vloer vernieuwd en er is een nieuwe naam: Ontmoetingskerk. Op Tjak onderzoekt welke kijkrichting beter bevalt.