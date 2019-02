Honderden banen erbij in de zorg

In Drenthe zijn er afgelopen jaar zeshonderd banen bijgekomen in de zorg.

In heel Nederland kwamen er meer banen bij in de zorgsector, blijkt uit CBS-cijfers over het laatste kwartaal van 2018. De groei in onze provincie is met 1,3 procent wel het minst van alle provincies.Landelijk gezien is nu een op de zes banen er een in de sector zorg en welzijn. De landelijke stijging bedroeg vorig jaar 2,6 procent. Vooral in de kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg kwamen er banen bij. De grootste groei was in de provincie Flevoland.