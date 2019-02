Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Wie vermoordde Willem Jansz Bezembinder?

De strijd tussen de patriotten en Oranjegezinden ging in 1785 ook in Meppel niet ongemerkt voorbij. Willem Jansz Bezembinder werd slachtoffer van deze strijd. Wie hem om het leven bracht is nog altijd een mysterie.

Basisschoolkinderen uit Meppel duiken in dit stukje historie en komen meer te weten over het ontstaan van de democratie in Meppel. Vandaag neemt historica Garry Wiersema hen mee naar de patriottentijd. Ook verslaggever Aaldert Oosterhuis duikt mee in dit historische moment.