Zoek het uit! - Hoe krijgt een dorp de 5-sterrenstatus?

De Groeve, Gasteren, Schoonloo en Hooghalen zijn zomaar vier voorbeelden van 5-sterrendorpen in Drenthe. Te herkennen aan het bordje onder het plaatsnaambord, waarop het aantal sterren wordt vermeld.

Maar hoe komt zo’n dorp eigenlijk aan deze status, vraagt Trienke uit Bovensmilde zich af. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit! en haar vraag werd door jullie gekozen in de stemronde van januari.De vijf sterren-methode is ontwikkeld door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe. Het doel is om het welzijn en de leefbaarheid in het bewuste dorp te verbeteren. Zodra een dorp meedoet aan het project krijgt het de vijf sterren, die worden dus niet gegeven door een jury of een bepaalde organisatie.Schoonloo deed in 2010 mee aan het project.Een van de initiatiefnemers is Anton Bardie uit het dorp. "Er waren een aantal enthousiaste mensen in het dorp en die zijn aan de gang gegaan met de levensaderen van het dorp, de zogenaamde vijf sterren."De sterren vertellen meer over hoe het er in het dorp aan toe gaat, in plaats van hoe het dorp eruit ziet. "Uiteindelijk gaat het meer om de leefbaarheid en de sociale kant van het dorp. Dat is wat de vijf sterren zijn."Dit zijn de vijf sterren van Schoonloo:1. Dorpscultuur en identiteit2. Ontmoetingsleven, activiteiten en voorzieningen3. Zaken op eigen kracht regelen4. Zorgen voor elkaar5. Leren van elkaarHet dorpshuis valt onder ster twee en die is de afgelopen jaren echt opgeknapt. Daar worden heel wat activiteiten georganiseerd. Toch zijn er ook sterren die niet meer zo blinken."Voor de eerste ster, over de identiteit en de dorpscultuur, hadden we bedacht om met elkaar de historie in kaart te brengen. In het begin is daar een groepje wel enthousiast mee gestart, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus, ja misschien moeten we die ster nog weer eens oppoetsen."Schoonloo heeft sinds kort zelfs zes sterren. Dorpsbewoners hebben de Michelinster, die restaurant Loohoeve heeft gekregen, op het bord erbij geplakt. "Ja, daar zijn we trots op. Hartstikke mooi dat De Loohoeve die ster heeft gekregen. En nu is het natuurlijk zaak dat we die sterren behouden, zowel De Loohoeve als het dorp.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.