Wegenbouwer naar de rechter om aanbesteden verdubbeling N34 KWS Infra is het niet eens met de aanbesteding van de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Holsloot. (foto: Google Streetview)

Wegenbouwer KWS Infra en de provincie Drenthe staan vanmiddag tegenover elkaar bij de rechter in Assen. KWS Infra is het niet eens met de gang van zaken rond een aanbesteding.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De provincie zou ten onrechte hebben gekozen voor aannemer BAM. Dat bedrijf mag aan de slag met de verdubbeling van rijksweg N34 tussen Coevorden en Holsloot. KWS Infra en aannemer Van Hattum en Blankevoort dienden samen ook een offerte en plan van aanpak in.



Aanbesteding

Op basis van de ingediende plannen worden door de provincie punten toegekend. De partij met de meeste punten mag aan de slag. Het verschil tussen BAM en KWS was met twee punten uiterst klein.



De combinatie KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort wil dat de provincie Drenthe de inschrijvingen opnieuw bekijkt, omdat de beoordeling volgens hen rammelt. "De beslissing bevat aantoonbare onjuistheden", stelt de advocaat van KWS Infra.



"Volgens de provincie zijn door de combinatie geen omleidingsroutes uitgewerkt, maar dat is wel het geval", betoogde de advocaat vanmiddag voor de rechter.



Minder hinder

De provincie heeft volgens KWS te weinig punten toegekend. De aannemer wil grond verplaatsen met een persleiding, in plaats van met vrachtwagens. "Dat scheelt 20.000 vervoerbewegingen en leidt direct tot minder hinder", aldus het bedrijf. KWS vindt dat de provincie extra punten had moeten toekennen voor het idee.



De provincie wil de hele rijksweg N34 tussen De Punt en Coevorden gedeeltelijk verdubbelen. Dat moet in de komende zes jaar gebeuren. Het stuk tussen Holsloot en Coevorden is dit jaar aan de beurt. De provincie heeft daar 39 miljoen euro voor uit getrokken.