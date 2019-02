Boerin Agnes Drentse Vrouw in de Media

Boerin Agnes Lensing heeft de Vrouw in de Media Award gekregen in het gebouw van RTV Drenthe (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Boerin Agnes Lensing uit Gasselternijveen krijgt de Vrouw in de Media Award voor de provincie Drenthe. Met de onderscheiding wil de organisatie promoten dat er meer vrouwelijke deskundigen in het nieuws komen.

Voor alle provincies worden vrouwen genomineerd voor deze award. Daarbij wordt gekeken naar hun opvallende aanwezigheid in de media. Het publiek kan vervolgens stemmen. De arts Nour Saadi eindigde met 17 procent op de tweede plaats. Melkveehouder Eline Vedder ontving 15 procent van de stemmen en werd daarmee derde.In het juryrapport staat dat boerin Agnes vooral een goede ambassadeur is geweest voor de melkveehouderij. Ze wordt geregeld gevraagd over zaken die boeren betreffen. Daarnaast is ze afgelopen jaar zelf de boer opgegaan met een theatershow.Vorig jaar won de biologische pluimveehoudster Nicky Corts van het bedrijf Egg-tivity uit Havelte de Vrouw in de Media Award Drenthe.De landelijke winnares van de onderscheiding wordt volgende week maandag bekendgemaakt door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.