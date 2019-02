Rob Dieperink fluit FC Emmen - ADO Den Haag

FC Emmen - ADO Den Haag staat komende zondag onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.

Dieperink floot dit seizoen drie wedstrijden in de eredivisie. In totaal gaf hij elf keer geel en één keer rood.Die rode kaart viel in de wedstrijd FC Emmen - VVV-Venlo. Dieperink stuurde toen Roel Janssen van het veld, nadat de verdediger Alexander Bannink in het kruis trapte.FC Emmen - ADO Den Haag begint zondagmiddag om 14.30 uur. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe en via het liveblog op onze website.