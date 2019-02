Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dronken man belaagt ouders met messen: celstraf geëist Het OM wil dat de man behandeld wordt (foto: ANP / Jerry Lampen)

Tegen een 48-jarige man uit Eeserveen eiste justitie vandaag 4,5 maand cel, waarvan drie voorwaardelijk, omdat hij zijn ouders vorig jaar zomer met messen aanviel. Eén mes miste beide ouders op een haar na. Ze voelden zich ernstig bedreigd door hun zoon, die op dat moment heel erg dronken was.

Omdat de man alcoholist is en psychische problemen heeft, eiste de officier van justitie dat hij zich een jaar lang laat behandelen in een kliniek. Ook eiste hij een contactverbod met zijn ouders.



Middelvinger

Sinds zijn scheiding woonde de man sinds 2013 weer bij zijn ouders in Eeserveen. In 2015 kreeg hij een zware depressie en sindsdien ging hij steeds meer drinken. In augustus vorig jaar besloten zijn ouders dat hij niet langer bij hen kon wonen.



Op zaterdagavond 18 augustus kreeg de man ruzie met zijn vader. In een dronken bui dreigde hij dat hij zijn vader in stukken ging snijden. De volgende ochtend ging het helemaal mis. Zijn moeder zag hem voor het huis aan de straat zitten met een mes in de kontzak van zijn broek. Ondertussen stak hij zijn middelvinger op naar voorbijrijdende automobilisten. Een buurman zag hem ook met het mes zwaaien.



'Dodelijke hoeveelheid alcohol'

Toen zijn vader hem erop aansprak, werd de man boos en kwam hij met het mes achter hem aan. Zijn vader gaf hem de volle laag met de tuinslang, maar het koude water hield de man niet tegen. Hij maakte stekende bewegingen vlak bij zijn ouders en riep dat hij ze ging neersteken. Een van de politieagenten die bij het gezin kwam, vond de situatie zo dreigend dat hij zijn pistool trok toen hij de man met de messen zag.



Na zijn aanhouding was de man volgens meerdere politieagenten erg recalcitrant en vervelend. In de rechtszaal zei de 48-jarige Eeservener dat het wel meeviel. Ook zijn drankprobleem viel naar eigen zeggen best mee. Volgens de officier had hij drie uur na zijn arrestatie nog ruim 2,5 promille alcohol in zijn bloed. "Dat gaat richting een dodelijke hoeveelheid."



Poging zware mishandeling

De man ontkent ook dat hij zijn ouders heeft bedreigd. Hij zei dat hij vooral boos was op zijn vader, omdat die hem niet met rust niet, terwijl hij even alleen wilde zijn. Volgens de officier is er genoeg bewijs voor een poging tot zware mishandeling en drie bedreigingen. De aanklager vindt het belangrijk dat de man snel wordt behandeld en eiste daarom het grootste deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk.



De rechter doet over twee weken uitspraak.