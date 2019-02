Nieuwe informatie over onopgeloste woningoverval Hollandscheveld

De politie heeft nieuwe informatie gekregen over een woningoverval eind 2015 in Hollandscheveld.

In de nacht van 30 op 31 december werd een huis aan de Langedijk overvallen. Bij die overval is ook geschoten, zo maakt de politie nu bekend. Maar de twee overvallers zijn nog altijd spoorloos."Wij startten gelijk een onderzoek maar dat heeft toen niet tot een aanhouding geleid. Doordat we nieuwe informatie hebben gekregen kunnen we verder met het onderzoek. Dat er bij de overval geschoten is hebben wij destijds niet gemeld, omdat dat in die tijd niet in het belang van ons onderzoek was", aldus de politie op Facebook Tijdens de overval waren er twee bewoners thuis. Een van hen begon volgens de politie te schreeuwen en met spullen te gooien. De overvallers zijn toen zonder buit gevlucht. Beide bewoners bleven ongedeerd.Door de nieuwe ontwikkelingen - waarover de politie verder niet uitweidt - wordt er vandaag opnieuw buurtonderzoek gehouden in de buurt van de Langedijk. "Dit hebben wij net na de overval ook gedaan, maar gezien de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek bezoeken we omwonenden nogmaals."De politie blijft ondertussen op zoek naar meer tips en aanwijzingen. Daarom besteedt het televisieprogramma Opsporing Verzocht volgende week dinsdag aandacht aan de woningoverval. De uitzending begint om 20.30 uur.