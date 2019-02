In Coevorden wordt het vaakst ingebroken

In de gemeente Coevorden worden relatief de meeste inbraken gepleegd van onze provincie met drie inbraken per duizend inwoners. Hoogeveen en Westerveld volgen op plaats twee en drie.

In de gemeente Meppel wordt relatief gezien het minst ingebroken met minder dan één inbraak per duizend inwoners.Sowieso gaat het goed in Meppel wat inbraken betreft. In de gemeente werden het afgelopen jaar ruim 58 procent minder inbraken gepleegd dan in 2017. In Westerveld steeg het aantal inbraken juist met bijna 29 procent.